Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ramazan ayı öncesinde tüketicilerin kırmızı ete uygun fiyatla ulaşabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Bu kapsamda; fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Et ve Süt Kurumunca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağı belirtildi.

Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı ifade edildi. Bu gibi tedbirlerle ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.