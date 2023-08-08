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Anadolu rock müziğinin duayenlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray'ın sevenleri için üzücü haber geldi...

Usta sanatçı Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.

Akciğerinin yanı sıra yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 82 yaşındaki Koray'la hastalığı sürecinde kızı ilgilendi.

Sağlık sorunlarıyla savaşan Erkin Koray, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Acı haberi kızı Erkin Koray'ın sosyal medya hesabından duyurdu.

"Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam"

Ölüm haberini şu sözlerle ifade etti:

Babam.. "Baba"mız.. Canımın taa içi...

Baen kızın, ve seni Baba deyip bağrına basan "canlar", güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.

Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde, yaşayacak, daima ve ilelebet.

Dilerim bu dünyada bulamadığımız barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.

Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam, Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam.. .

Benim için yaptıklarına minnetarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim "senin çocuklar" da, ülkelerini kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır.

Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla.

"Tabii ki yeni eserler yaptım"

Erkin Koray, Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde özgün eserler vermiş olmakla birlikte birçok türküyü de yeniden düzenledi.

Öte yandan geçen ay yazdığı mektubunda sevenlerine müjdeli bir haber vermişti.

Usta sanatçı Koray, "Tabii ki yeni eserler yaptım. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum"

Mektubun devamın ise şu ifadelere yer verdi:

Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık…

Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada “Weagle Records” firmasından size ulaştırması için bırakıyorum.

Belki ‘Niye sen kendin çıkarmıyorsun?’ diyeceksiniz. Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya ‘Sen devam et' dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış.

Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim.

Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: 'A' desem, 'Annen' diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…

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