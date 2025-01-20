Bir an önce emekli olmak hemen herkesin hayali. Bu kapsamda özel birey raporu olanlar için TBMM'de kabul edilen yasayla yeni düzenleme hayata geçirildi. Bu düzenlemeye göre özel rapor oranı en az yüzde 40 olanlar yaşına bakılmaksızın erken emekli olabiliyor. İşte yeni erken emeklilik sisteminin merak edilen detayları!

YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

Ekol TV'de yer alan habere göre; yeni yasanın TBMM’de kabul edilmesiyle özel bireylerin emeklilik koşulları da değişti. Özel rapor oranı en az yüzde 40 olan sigortalılar vergi indirimi sayesinde erken emeklilik fırsatlarından yararlanıyor. Düzenleme sonrası özel bireyler yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor.

YENİ YASA BAĞ-KUR SİGORTALILARINI DA ETKİLİYOR

Bağ-Kur sigortalıları için de 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren erken emeklilik yolu açıldı. Buna göre engellilik oranı yüzde 60 ve üzeri olanlar 15 yıl 3.960 gün, yüzde 50-59 arasında olanlar 16 yıl 4.320 gün, yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl 4.680 günden emekli olabilecek.

MEMURLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTI

Memurlar Bağ-Kurlulara benzer şekilde 2008 sonrası bu haktan yararlanmaya başladılar.

2008 öncesinde kamu görevine başlayan ve en az yüzde 40 engellilik raporu olan memurlar, 15 yıl (5400 gün) prim ödedikleri takdirde emekli olabilecekler. Ancak 2008 sonrası görevde olan memurlar için de engellilik oranına bağlı olarak farklı erken emeklilik şartları geçerli.

YENİ YASAYLA ENGELLİLER İÇİN DEĞİŞİKLİKLER NELER?

2008 öncesi sigortalı olan engellileri sevindirecek haberler var. Yeni yasa ile birlikte, engellilerin hayatını kolaylaştıracak ve haklarını güçlendirecek önemli değişiklikler yapıldı. İşte bu değişikliklerin detayları:

- İş gücü kaybı ön plana çıkıyor: Artık engellilerin vergi indirimi alması için Maliye sağlık kurullarının kararı yerine, SGK sağlık kurulu onayı yeterli olacak.

- Raporlarda yeni yaklaşım: Engellilik oranı belirlenirken, sigortalının yaptığı işin doğasına göre çalışma gücü kaybı değerlendirilecek. Bu sayede, engellilerin bireysel durumları daha iyi değerlendirilecek.

- 1800 günle emeklilik: Yüzde 60 ve üzeri engellilik oranına sahip olanlar, 1800 gün (5 yıl) primle malulen emekli olma hakkına kavuşacak.

- Basit bir süreç: Malulen emekli olmak isteyenler, SGK'ya başvurarak hastaneye sevk edilecek ve heyet raporu alacak. Raporun onaylanmasıyla birlikte emeklilik işlemleri tamamlanacak.