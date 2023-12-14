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Yeni torba yasada Bağ-Kur’luları ilgilendiren çok kritik adımlar atılacak. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yeniliğin bu torba yasa ile hayata geçirilmesi planlanıyor.

Dışarıda çalışmadığı için emekli olamayan ev kadınları, yeni düzenlemeyle birlikte sigortasını ödeyerek emekli olma fırsatını elde edecek. Primlerin 3'te 1'ini ev kadınları için devlet ödeyecek. Üstelik asgari ücret arttıkça prim desteği de yükselecek. Eğer ev hanımı olan kadınların çocukları varsa, erken emeklilikte referans da çocuk sayısı olacak. Böylece 1 yıl ödenen primlerinin yanında çocuk sayısına göre fazladan prim eklenecek.

Kadınların erken emekliliğine imkan tanıyacak düzenlemelere ilişkin CNN Türk’te bilgilendirmede bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “ Orta Vadeli Program’da (OVP) Aile Koruma Kalkanı adı altında birçok program var. Bunun içerisinde ev kadınlarının emekliliği için de bir çalışma yapılacak. Evkadınları normal şartlarda isteğe bağlı olarak Bağ-Kur üzerinden emekli olabiliyordu. Bununla ilgili yasa koyucu artık primlerin 3’te 1’ine teşvik verecek. İsteğe bağlı prim ödemesi ise asgari ücret ile onun 7,5 katına kadar artan bir rakam üzerinden ödenerek emekli olunabiliyor” ifadelerini kullandı.

İSTER ASGARİ ÜCRET İSTER TAVAN RAKAMDAN ÖDENEBİLİYOR

SGK Uzmanı yasanın çıkması halinde şu an ki asgari ücret üzerinden kuruşu kuruşuna da hesaplama yaptı. Emin Yılmaz, “Şu an ki brüt asgari ücret 13 bin 414 lira 50 kuruş. Bunun yüzde 32’si kadar prim ödeniyor. Prim rakamı 4 bin 292 lira 64 kuruş. Buna 3’te 1 oranında bir teşvik verilirse 1.430,88 TL’lik kısmı direkt olarak Hazine tarafından karşılanacak.

Geriye 2 bin 861 bin 76 kuruş ödenecek. Ben daha çok prim ödemek istiyorum. Emekli maaşım yüksek olsun diyenler ise asgari ücretin 7.5 kat üzerinden ödeme yapabilir. Bu da normal standartlarda 32 bin 194 lira 80 kuruşa denk geliyor. Teşvik verildiği durumda ise 10 bin 731 lira 60 kuruşu Hazine’den, 21 bin 463 lira 20 kuruşunu siz ödeyeceksiniz. En üst tavan rakamdan ödenebilecek” şeklinde açıklamada bulundu.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE YIPRANMA PAYI

Çocuk sayısına göre yıpranma payı da yeni düzenlemeler arasında yer alacak. “Hazırlanacak olan yasa teklifinde çocuk sayısına göre esnetilecek bazı günler olabilir” diyen SGK Uzmanı Yılmaz, “Bilindiği üzere bazı sektörlerde fiili hizmet adı altında prim günleri var. Burada çocuk sayısına göre fazladan prim günü eklenme imkanı olabilecek. Örneğin çocuk sahibi olmayanların yıpranma payı 60 gün olabilir. 1 çocuk sahipleri için 90 gün olabilir. 2 çocukta 120 gün, 3 ve üzeri çocukta 180 gün olabilir. Yani 1 yıllık çalışmanıza ilave olarak çocuk sayısına göre prim günü eklenme imkanının getirilmesi mümkün gözüküyor” dedi.

İLK SİGORTALILIK TARİHİ 2008 SONRASINDA OLANLARA YENİ DÜZENLEME

“İsteğe bağlı Bağ-Kur ödemesi yapan kadınlar şu anda 20 yıl prim ödendiğinde 7200 gün olması takdirde emekli olabiliyor. Ya da yaşı ileriye gitmiş ama prim gününü tamamlayamayanlar içinse 15 yıl 5400 günden Bağ-Kur emeklisi olabilirler” diyen Emin Yılmaz, “Ama 2008’den sonrasında işe girişlerde de ilk defa sigortalı olanlar 25 yıl 9000 gün üzerinden emekli oluyor.

Yaş haddi de 58-64 yaşlara yükselmiş oluyor. Burada Bağ-Kur’lu küçük esnafın prim gününün 5 yıl düşürülmesi söz konusu. Yine kadınlarımızda prim günü eksikse doğum borçlanması yapabilirler. Her çocuk için 720 gün, 3 çocuğa kadar 2160 günün parasını ödeyerek o günleri de kazanabilme imkanı var” ifadelerini kullandı.