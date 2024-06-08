Türkiye siyasetinde normalleşme ve yumuşama kelimelerinin önem kazandığı bu günlerde politikacılar arasında ziyaretler devam ediyor.

Bu kapsamda en dikkat çekici görüşme ise 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüyle gerçekleşti.

İade-i ziyaret 11 Haziran'da

1,5 saat süren ve CHP-AK Parti genel başkanları arasında 8 yıl aradan sonra gerçekleşmesi bakımından tarihi bir önem kazanan görüşmeden sonra iki parti de iade-i ziyarete hazırlanıyor.

Bu kapsamda 11 Haziran'da ev sahipliği yapacak CHP'de hazırlıklar sürüyor.

Hürriyet'ten kedisini ziyarete gelen gazetecilere konuşan Özgür Özel, ziyaret öncesinde hazırlıklar ve oturma düzenine ilişkin merak edilen onulara değindi.

"Türk Bayrağı’nda Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak"

Cumhurbaşkanlığı'ndan forslu Türk bayrağı istediklerini belirten Özel şöyle konuştu:

“(Oturduğu koltuğu işaret ederek) Bunun bir ikizi daha var. (Ortadaki yuvarlak küçük masayı işaret ederek) bu masanın yanında bu iki koltuk olacak. Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım.

Cumhurbaşkanı geldiği için Türk Bayrağı’nda Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığı’ndan istedik.

"Kanuna uygun hareket ediyoruz"

Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik.

Partimizin çok engin devlet birikimi var, hatta devletin partisi gibi görüyor bazıları ama çok uzun zamandır devlet tecrübesi yok, onun için de soruyoruz."