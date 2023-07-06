Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

14 Mayıs'ta toplam 323 milletvekilli ile ittifakımızı sandıktan birinci çıkaran milletimiz, cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 52.18 oranıyla gelecek beş sene boyunca bize verdi. Seçimlerin sadece partimiz için değil, Türkiye için çok aydınlık günlere vesile olacağına inanıyorum. Bize güvenen, bize inanan milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Güçlü desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum.

TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ BAŞLIYOR

Ziyaretlerimize bu hafta sonu bismillah diyoruz. Teşekkür ziyaretlerimize bu hafta sonu başlıyoruz. Önce Bayburt ardından Gümüşhane'ye gideceğiz. Sadece bu illerimize değil tüm Türkiye'ye millet borcumuzu daha fazla eser üreterek ifaa edeceğiz.

"TÜRKİYE ÇOK KRİTİK BİR SEÇİM YAŞADI"

Sadece 14 arayla iki seçim kazanmakla kalmadık, Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık. Türkiye çok kritik bir seçim yaşadı. Küresel şer şebekeleriyle, tetikçi basın yayın kuruluşları ve provokatörlerle mücadele ettik. Türkiye, bu seçim sonuçlarıyla istikrara, güvene, özgürlüğe, kalkınmaya ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Seçimlerde millet olarak nasıl bir badire atlattığımız, nasıl bir uçurumdan döndüğümüz zamanla daha iyi anlaşılacaktır.

MUHALEFETE SEÇİM TEPKİSİ

Seçimi kazanmak uğruna her şeyi yaptılar. Ne kadar ahlaki çizgi varsa çiğnediler.

Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın ve kimi şehirlerdeki (Vekil-Cumhurbaşkanlığı) oy oranı uyumsuzluğunun farkındayız. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il sandık sandık inceliyoruz. Hangi alanlarda sorun varsa müdahale edecek, hiçbir komplekse kapılmadan yanlışlarımızı düzelteceğiz.

Kadrolarımızı güçlendirmemiz yenilenmemiz gerekiyorsa, inşallah bunu da yapmayı sürdüreceğiz. Ekim ayındaki kongrede bunun için çalışıyoruz.

Ekim ayında kongremizi 11,5 milyon üyesiyle bir ahitleşme törenine dönüştürmekte kararlıyız.

Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. 31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız.

"BABA-OĞUL ŞİMDİ GIRTLAK GIRTLAĞA"

CHP zihniyetinden kurtarılmayı bekleyen illerimiz gün sayıyor. Muhalefeti kavgalı dağınık haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirlerimizi tekrardan hizmete kavuşturacağız.

Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok.

Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar. Genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var. Kendileri açıkta kaldı. Sadece ve sadece kendi işimize bakıyoruz. Hiçbir şey bizi şehirlerimize hizmet etmekten alıkoyamaz.

Şunu sakın aklınızdan çıkarmayın: Milleti umudu biziz! Şehirlerimizin vatandaşın ne talebi varsa yine biz çözeceğiz.

MEMUR MAAŞLARI

Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşüm memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. İlave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık. Tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMA TALİMATI

Emekli maaşlarında iyileştirme olacak. Emeklilerimizin beklentilerini göz ardı etmiyoruz. Ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getiriyoruz. İyileştirmeler konusunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim, çalışmalar başladı.

BAŞBAĞLAR KATLİAMI

Başbağlar şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. Ülkemizde tekrar benzer acılar yaşanmaması için terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör belasını yok edene kadar mücadelemiz devam edecek.

HABER7