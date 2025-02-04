Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacaklara yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz." dedi.

"2023 Kasım'a göre iş gücümüz 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin artarak 32 milyon 748 bine yükseldi." açıklamasını yapan Erdoğan, "Son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık." diye belirtti.

Erdoğan, "Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor, küresel gelişmeler doğrultusunda hedeflerimizi bu gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz. İş gücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine intibak etmesi amacıyla eğitim programları geliştirilecek, yeni modeller uygulanacaktır." diye ifade etti.

Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Eylem planındaki 24 eylem maddesi ile kadın, engelli ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılım ve istihdamı artırılacaktır." diye kaydetti.