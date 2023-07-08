AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 31 Mart 2024 mahalli seçimlerine güçlü ve dinamik bir kadro ile girmek için çalışmalarına hız verdi.

7 Ekim'de yapılması planlanan olağanüstü kongre ile birlikte parti yönetiminde büyük bir değişikliğe gitmesi beklenen AK Parti'de, yerel seçimlere giden yolda siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sebepler analiz ediyor.

Önceki gün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından teşkilatlara yerel seçim talimatları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 11 büyükşehir başta olmak üzere 81 il için uyarılarda bulundu. 7 Ekim'de yapılması planlanan AK Parti büyük kongresiyle birlikte AK Parti'nin yerel seçimlere güçlü ve dinamik bir kadro ile girmesi bekleniyor. İl ve ilçe kongreleri ise daha sonra yapılacak.

Olağanüstü kongrenin ardından en önemli gündem yerel seçimler olacak. AK Parti tüm enerjisini yerel seçimlere harcayacak.

SİYASAL MESAJLAR İNCELENECEK

2023 seçimlerinde yaşanan oy kayıplarının analizlerini yapan AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde kendisini ve ittifakını başarıya götürecek kodlar üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda "Oy kayıplarının siyasi ve sayısal sebeplerini araştırın" diyerek talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının çok boyutlu olarak analiz edilmesini istedi.

Sandık bazlı çalışmaların ağırlık kazanacağı AK Parti'de il il, sandık sandık seçim sonuçları analiz edilecek. Hangi sandıkta kaç puan kayıp yaşandığı sayısal olarak incelenirken, seçmenin verdiği siyasal mesajlar da dikkate alınacak.

SEBEPLERİ BULUN ÇÖZÜM ÜRETİN

Erdoğan, 2024 mahalli seçimlerine dair “CHP’li belediyeleri kazanmak için ayrı detaylı bir çalışma yapın. Adayları belirlerken de ince eleyip, sık dokuyun. Anket ve temayül çalışmalarına ağırlık verin. Halkımızın istediği, doğru aday ile vatandaşımızın karşısına çıkalım” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının analizi noktasında oy düşüklüğü yaşanan bölgelerde bu düşüşün sebebinin bulunup çözüm üretilmesini isteyen Erdoğan, "Vatandaşın mesajlarını iyi okuyun" diyerek rehavet uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zafer sarhoşluğuna kapılmayın. 11 büyükşehir olmak üzere muhalefetin yönetimindeki illere ağırlık verin. 81 ilin tamamında seçmenin gönlüne girin. İlk günkü ruh ve heyecanla çalışın. Depremzedeleri yalnız bırakmayın, deprem illerini ayağa kısa sürede ayağa kaldıracağız, vatandaşlarımızı sahipsiz, kimsesiz hissettirmeyin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

DOĞRU ADAY İLE ÇIKALIM

Erdoğan’ın teşkilata, “Yeni bir seçimden çıktık, yorulduk ama dinlenmeyeceğiz. Motivasyonumuzu yüksek tutarak, yerel seçimlere odaklanacağız. Rehavete kapılmadan, çalışma hızımızı bugünden itibaren artıracağız. CHP’li belediyeleri kazanmak için ayrı detaylı bir çalışma yapın. Adayları belirlerken de ince eleyip, sık dokuyun. Anket ve temayül çalışmalarına ağırlık verin. Halkımızın istediği, doğru aday ile vatandaşımızın karşısına çıkalım. CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin hepsini alalım, fire vermeyelim” dediği öğrenildi.

OY DÜŞÜŞÜ ARAŞTIRILACAK

Erdoğan, yaraları hızlı sarmak için deprem bölgesinde görevli teşkilatlara ve vatandaşın gönlünü kazanabilmek için diğer il başkanlarına sahaya biraz daha hakim olmalarını iletti.

Milletvekili seçimlerinde oyu 2019 Yerel Seçimleri’nin altına düşen il ve ilçelerde oy düşüşünün sebebinin araştırılmasını ve o bölgelerde yaşanan soruna neşter vurulmasını istediği öğrenildi. Öte yandan Erdoğan önümüzdeki günlerde bölge bölge il başkanlarını çağırarak, yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

SABAH