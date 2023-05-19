Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yurt dışında yaşayan seçmene seslendi.

"Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YILDIRMA GİRİŞİMLERİNE BOYUN EĞMEDİNİZ"

Avrupa'daki vatandaşlara yönelik terör baskısına işaret eden Erdoğan, "Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"DEMOKRATİK HAKKINIZI MUHAKKAK KULLANMANIZI RİCA EDİYORUM"

28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu olduğunu hatırlatan Erdoğan, yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacağını belirtti. Erdoğan, seçmenlere şu çağrıda bulundu:

"Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.

Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum.

İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."

Haber7