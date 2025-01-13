Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda peş peşe müjdeler verdi.

İLK ÇOCUK İÇİN DOĞUM YARDIMI 5 BİN TL'YE ÇIKTI

Doğum yardımı için yeni düzenleme yapıldığını duyuran Erdoğan "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin TL'ye yükseliyoruz." dedi.

ANNELERE HER AY 5 BİN TL YARDIM

Erdoğan ayrıca "İkinci çocuk için her ay 1500 lira, 3. ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin TL olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK YARDIMI İÇİN ŞART ARANIYOR MU?

Erdoğan, yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart olmaksızın yardımları her ay annelerin hesabına yatırılacağını belirtti.

Konut desteği ilgili de müjde veren Erdoğan "Konut desteği gibi uygulamaları da devreye alacağız. Uzaktan çalışma gibi yeni imkanları hayata geçireceğiz. Çalışan anne ve babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz. " ifadelerini kullandı.

ÇOCUK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çocuk yardımı, Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bir sosyal yardım programıdır. Çocuk yardımı almak için başvurulması gereken yerler şunlardır:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bakanlık, çocuk yardımlarının bir kısmını doğrudan yapmaktadır. Bu yardım için başvurular, il müdürlükleri aracılığıyla yapılır.

E-devlet üzerinden başvuru: Türkiye'deki sosyal yardımların birçoğuna E-devlet sistemi üzerinden başvurabilirsiniz. E-devlet üzerinden "Çocuk Yardımı" ile ilgili başvurular ve başvuru durumları takip edilebilir.

Başvuru yaparken, gelir durumu, hane halkı bilgileri ve diğer gerekli belgeler (kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi vb.) istenebilir.