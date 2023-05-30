2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan istikrar mesajı çıktı.

Sandıktan istikrar mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaatlerinden şu ana kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” sözlerini yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomi alanında enflasyon, büyüme ve işsizlik gibi konularda ortaya konulan hedefler ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağına dair vaatler peş peşe sıralandı.

ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik vaatleri arasında yüzde 40-50 civarındaki enflasyonun ve yüzde 10 düzeyindeki işsizliğin tek haneye düşürülmesi, kişi başına düşen milli gelirin 10 bin 600 dolardan 16 bin dolara çıkarılması ve ‘gelir tamamlayıcı aile destek sistemi’ kurulması öne çıkmıştı.

2024-2028 arasında ortalama yüzde 5.5’lik büyüme yakalanacağı, 2028’de 1.5 trilyon dolar milli gelire ulaşılacağı da vaat edilmişti. Vaatler arasında para politikası ya da mevcut düşük faiz politikasına yönelik herhangi bir madde yer almazken Erdoğan, seçime sayılı günler kala yaptığı açıklamada, “Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Türkiye’de faiz düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek” demişti.

EMEKLİLERE REFAH PAYI GELECEK

Seçime sayılı günler kala emekli maaşlarına ve kamu işçilerine verilen zamla temmuzda yapılacak maaş artışlarına yönelik vaatler de en çok dikkat çekenleri olmuştu. En düşük emekli maaşı enflasyonun etkisini en aza indirmek için 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Bu zammın ardından 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlar da beklentiye girmişti. Hükümet, 7 bin 500 liranın üzerindeki maaşlara temmuz zammına ek refah payı verilmesi için de çalışma başlatmıştı.

ESNAFA DESTEK

Halkbank vasıtasıyla 1.5 milyon liraya kadar Hazine destekli taşıt kredisi.

Ticari araçlara ÖTV’siz yenileme imkanı.

Küçük esnafın emekliliği için gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne inecek.

Gençlerin yıllık 150 bin liraya kadarki gelirleri vergiden muaf. Sigorta primleri ise devlet tarafından ödeniyor.

2022’de esnaf için hazırlanan destek paketi toplamı 150 milyar lirayı buldu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM

Memurlara ve memur emeklilerine sağlanan ek gösterge zammının kapsamının genişletileceğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız” demişti. Gündemde yaklaşık 8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı da bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklamalarda asgari ücretin 500 dolar (yaklaşık 10 bin lira) seviyesine çıkarılacağını söylemişti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

Öte yandan 700 bin kamu işçisi için yapılan zam pazarlığında, işçilerin talepleri karşılanmış en düşük maaş 15 bin liraya çıkarken ilk 6 ay için de yüzde 45 zam yapılmıştı. Erdoğan, böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını duyurmuştu. Kamu işçilerine yapılan bu zammın ardından memur kesiminde de beklenti oluşmuştu. Erdoğan bu konuda da “Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece temmuzda en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak” demişti.

YERLİ OTOMOBİLDEN, YERLİ UÇAĞA

Türkiye özellikle son 10 yılda gerçekleştirdiği yerli ve milli yüksek teknoloji hamlesiyle dikkat çekiyor. İnsansız ve silahlı hava araçlarıyla (İHA ve SİHA) başlayan savunma sanayiindeki devrim, insansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma ve dikey iniş kalkışlı insansız hava araçlarıyla devam ediyor.

TOGG 2024'DE İHRACATA BAŞLAYACAK

Türkiye özellikle son 10 yılda gerçekleştirdiği yerli ve milli yüksek teknoloji hamlesiyle dikkat çekiyor. İnsansız ve silahlı hava araçlarıyla (İHA ve SİHA) başlayan savunma sanayiindeki devrim, insansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma ve dikey iniş kalkışlı insansız hava araçlarıyla devam ediyor.

GABAR'DA PETROL

Türkiye özellikle son 10 yılda gerçekleştirdiği yerli ve milli yüksek teknoloji hamlesiyle dikkat çekiyor. İnsansız ve silahlı hava araçlarıyla (İHA ve SİHA) başlayan savunma sanayiindeki devrim, insansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma ve dikey iniş kalkışlı insansız hava araçlarıyla devam ediyor.

DOĞAL GAZ KEŞFİ

Yine en büyük değerlerden biri ise kuşkusuz 3 sismik, 2 de sondaj gemisi ile gerçekleştirilen Karadeniz’deki doğalgaz keşfi oldu. 2021’de keşfedilen bu rezerv değerinin 1 trilyon dolar civarında olduğu öngörülüyor. Geçtiğimiz haftalarda karaya ulaştırılmaya başlanan bu gaz sayesinde Türkiye’nin enerji bağımlılığı da önemli ölçüde ortadan kalkmış olacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

6 Şubat’taki depremlerin ardından siyasilerin en önemli gündem maddelerinden biri de kentsel dönüşüm oldu. Hükümet depremin enkazını kısa sürede kaldırırken depreme dayanıklı konutları teslim etmeye başladı. 1 yıl içinde 319 bin konut yapıp teslim etmeyi taahhüt eden hükümet, 142 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlattı, 59 bininin de temelini attı.

Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapılacak. Konut seferberliği deprem riski olan İstanbul’da hızlandı. İstanbul’da 220 bin bina ve yaklaşık 1.5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunun 500 bini yerinde dönüşecek. Bunun için ‘Yarısı Bizden’ kampanyası başlatılmış, maliyetin yarısını devletin üstleneceği açıklanmıştı. Avrupa ve Anadolu yakasında ise 500’er binlik iki ayrı rezerv alan oluşturulacak.

süperhaber