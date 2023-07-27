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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle Merkez Bankası Başkanlığı görevinin verildiği Hafize Gaye Erkan, bugün yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Yeni döneme ilişkin önemli mesajlar veren Erkan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ve alınan kararların siyasi otoriteden bağımsız olacağını vurguladı.

2 AYDA 900 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde faiz politikasına müdahale edip etmeyeceği uzun süre tartışılmıştı. Yaklaşık 2 ay önce başkanlık koltuğuna oturan Erkan, politika faizinde sert hamleler yaptı. Seçim öncesi yüzde 8,5 seviyesinde bulunan faiz, yeni yönetimle birlikte haziranda yüzde 15'e, temmuz da ise yüzde 17,5'e çıkarıldı.

"AKSİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Erkan, bugün açıkladığı yılın 3. Enflasyon Raporu sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Merkez Bankası'nın bağımsız olup olmadığına ilişkin konuşan Erkan, "TCMB tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Atacağımız adımlar, veri odaklı ve şeffaf bir şekilde olacaktır. Bunun aksi düşünülemez. Zaten PPK'de bir değişim söz konusu. Attığımız adımlar söz konusu olduğu zaman aksiyonlarımızda bu bellidir" dedi. Erkan bu mesajıyla alınan kararların siyasi otoriteden bağımsız olacağını belirtti.

ERDOĞAN YÜKSEK FAİZE KARŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki tutumu kamuoyu tarafından net bir şekilde biliniyor. "Faiz sonuç, enflasyon sebep" tezini savunan Erdoğan, faizlerin yüksek olmasına uzun bir süredir karşı çıkıyor.

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