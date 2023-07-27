Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Mahremiyet ve İstismar’ konulu bir seminer düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen seminerde Sosyolog Mustafa Polat tarafından katılımcılara mahremiyet alanı, fiziksel ve duygusal istismar ile ilgili anne ve babaların dikkat etmesi gereken konularda bilgiler verildi. Kadınların ilgi gösterdiği seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.