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Son günlerde zamlı ürünler gündem oluyor.

Bunların başında ise akaryakıt ücretleri yer alıyor.

Bir zam da tüm dünyada yoğun ilgi gösteren kahve zinciri Starbucks ürünlerine geldi.

Starbucks da zam yaptı

Enflasyona dayalı fiyat tarifesi uygulamaktan kaçınan Starbucks, zam için adım attı.

Böylelikle bugün gelen zamla birlikte ürünlerin fiyatında yüzde 20'lik artış oldu.

Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Starbucks'ın mağazalarında fiyat artışlarının menülere yansıtıldığı görüldü.

Yüzde 20 zamlı fiyatlar

İşte yeni fiyat listesi;

Küçük boy filtre kahve: 45.00 TL

Orta boy filtre kahve: 51.00 TL

Büyük boy filtre kahve: 56.00 TL

Sütlü kahve: Küçük boy 55 TL / Orta boy 62 TL / Büyük boy 70 TL

Caramel Macchiato: Küçük boy 68 TL / Orta boy 78 TL / Büyük boy 87 TL

Caffe Mocha: Küçük boy 71 TL / ORta boy 82 TL / Büyük boy 91 TL

Buzlu içecekler

Portakal ve Mango aromalı buzlu içecek: Küçük boy 71 TL / Orta boy 79 TL / Büyük boy 87 TL

Mango ve ejder meyvesi aromalı buzlu içecek: Küçük boy 71 TL / Orta boy 79 TL / Büyük boy 87 TL

Böğürtlen ve Hibiskus çiçeği aromalı buzlu içecek: Küçük boy 71 TL / Orta boy 79 TL / Büyük boy 87 TL

En fazla tercih edilen kahveler

Buzlu sütlü kahve: Küçük boy 55 TL / Orta boy 62 TL / Büyük boy 70 TL

Espresso: 33 TL

Türk kahvesi: 40 TL

Duble Türk kahvesi: 46 TL

ENSONHABER