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Erciş’te balıkçıların teknelerini barındırmak için kullandıkları balıkçı barınağı, Van Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle kullanılamaz hale geldi.

Bunun üzerine Erciş Belediyesi ekipleri, barınakta temizlik ve derinleştirme çalışması başlattı. Yıllardır teknelerini bu barınağa demirleyen balıkçılar için barınakta başlatılan temizlik ve derinleştirme çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda barınağın yan tarafında da yeni bir barınak yapımı başlatıldı.

Erciş’te balıkçı barınağının temizlik ve derinleştirme çalışmaları ve yanında yapılacak olan yeni barınağın yakın zamanda bitmesi hedefleniyor.İHA