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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti.

Bölgede yeniden yapılanma süreci sürerken hükümet özellikle esnaf ve sanatkara yönelik yeni tedbirler almaya devam ediyor.

Daha önce bölge esnafının krediye rahat ulaşmasının önü açılarak Türkiye Halk Bankası'nca (Halkbank) 12 ay geri ödemesiz, 60 ay vadeli 250 bin liraya kadar limitli deprem destek kredisi sağlanmıştı.

Son alarak da depremden etkilenen illerde zarar gören esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli kredi borçlarının ödemesi ertelendi.

9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor

64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla esnafın 6 Ağustos tarihinden itibaren kredi borcu vade ödemesi 6 ay süreyle ertelendi.

Faiz tutarını bakanlık karşılayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada, "Kredi ödemelerine başvuru şartı aranmaksızın 6 ay daha faizsiz erteleme getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tahakkuk edecek faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak, kredi ödeme planı doğrultusunda kalan tüm taksitler 6 ay ötelenecek.

Ayrıca banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek.

Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

ensonhaber