Türkiye’deki 453 kuş türünün yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan, tuzlu ve sodalı Erçek Gölü başta Van Gölü olmak üzere bölgedeki birçok göl ve akarsu gibi kuraklıktan etkilendi.

1808 rakımda bulunan ve 114 kilometrekarelik alana ve 40 metre derinliğe sahip gölün bazı kıyı kesimlerinde su metrelerce çekildi.

Durum bilim insanlarını endişelendirirken, göçmen kuşlar göle gelmeye devam ediyor. Yerel kuş türlerinin yanı sıra nisan ayında bölgeye gelen ve kasım sonuna kadar Erçek Gölü’nde kalan flamingolar, güzel görüntüler oluşturuyor.iha