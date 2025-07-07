Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), 2024 yılı doğal gaz verilerini açıkladı. Açıklanan rapora göre hem Türkiye genelinde hem de Van’da doğal gaz tüketimi artış gösterdi.

EPDK tarafından açıklanan 2024 yılı resmi verilerine göre ülke genelinde doğal gaz arzı 81 il merkezi, 803 ilçe ve 105 beldeye ulaşmış, toplam abone sayısı 21 milyona yaklaştı. Yıllık doğal gaz tüketimi ise yüzde 6 artışla 53,23 milyar standart metreküp (Sm³) seviyesini aştı.

Bu dönemde Van’da ise toplam abone sayısı 157 bin 382 olurken. Serbest tüketici sayısı ise 7 bin 966 oldu. Van’ın 2024 yılı doğal gaz tüketimi, Türkiye geneli tüketimin yaklaşık yüzde 0,70’sine denk geldi. 2024 yılında Van’ın toplam doğal gaz tüketimi 370,83 milyon Sm³ olarak gerçekleşti.

EPDK tarafından açıklanan verilere göre Van’da doğal gaz, çelik ve polietilen borularla dağıtılırken, 2024’te şebeke genişlemesi de devam etti. İletim şebekesi sınırlı olduğu için gaz, CNG veya LNG ile sağlanırken, Van’ın bu yöntemle aldığı gaz miktarı yaklaşık 10-15 milyon Sm³ olarak raporlandı.

Bu dönemde Van’da konutlar için gaz fiyatı Sm³ ‘ü yaklaşık 2-3 TL olurken, sanayi için Sm³ ‘ü 1,5-2,5 TL olarak açıklandı.

Raporda Türkiye geneli 2024’te doğal gaz tüketimi; konut, sanayi ve elektrik üretimi ile ön plana çıkarken. Karadeniz gazının ise ülke genelinde ithalatı azalttığı belirtildi. Van, soğuk iklimi nedeniyle yüksek konut tüketimine sahip olsa da ülke içerisindeki toplam tüketimde küçük bir paya sahip oldu.