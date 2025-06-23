Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavlarında Kapsayıcı Uygulamalar Çalıştayı' Ankara'da bir otelde başladı. 3 gün sürecek çalıştaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert, hekimler, üniversitelerden dil eğitimi ve ölçme değerlendirme uzmanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Çalıştay, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmeleri ve değerlendirilme süreçlerinde adil, erişilebilir ve bireysel ihtiyaçlara duyarlı bir ölçme değerlendirme ortamının oluşturulmasını amaçlıyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy, Engelli Adaylar Daire Başkanlığı'nın her bir sınav için tüm aday gruplarını kapsayacak çalışmaları, titizlikle yürüttüğünün altını çizerek, "TYT sınavında 12 bin 700 civarında adayımıza, AYT sınavında 8 bin 429 adayımıza ve YDT'de 1102 engelli, sağlık sorunu olan adayımıza özel uygulamalar ile sınav yaptık. 2024 yılında toplam 145 bin 223 engelli, sağlık sorunu olan adaya çeşitli sınavlar için özel uygulamalar sunduk" dedi.

'TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANACAK'

Ersoy, Yabancı Dil Olarak Türkçe sınavlarının, ÖSYM'nin özel olarak ilgilendiği bir konu olduğunu vurgulayarak, "4 temel dil becerili yabancı dil sınavını, önümüzdeki ay, 19 Temmuz'da İngilizce olarak inşallah hayata geçireceğiz. Bu sınav ile özellikle Türkiye'de öğrenim görecek olan uluslararası öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini, diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu olarak gösteren sertifikalar sunmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızda son aşamaya ulaştık, yarın 6'ncı denememizi de uygulayacağız.

Elbette bu sınavın geçerliliği ve kapsayıcılığı için bu çalıştaydan elde edeceğimiz çıktılar ile sınav içeriklerimizi ve uygulamalarımızı geliştireceğiz. Bu nedenle çalıştayda siz kıymetli katılımcıların her bir önerisi bizim için çok değerli olacak. ÖSYM, dil sınavlarında engelli adaylar için çeşitli uygulamalar sunsa da 4 beceriyi ölçen dil sınavları ÖSYM tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçülmesine yönelik uyarlamalar üzerine ilk kez tartışacağız. Aslında kısacası bu sınavın engelli adaylarla ilgili uygulamalarına yönelik kararları, bu çalıştayda hep birlikte ele alacağız diyebilirim" diye konuştu.

'PİKTES PROJESİYLE NİTELİKLİ EĞİTİME ULAŞILDI'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise "Bakanlık bünyesinde 2016 yılından itibaren yürütülen Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi, diğer adıyla PİKTES Projesi'yle yabancı çocukların nitelikli eğitime erişimlerinin ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla yabancılara Türkçe öğretimine ağırlık verilmiş ve önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çatısı altında diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni tabanlı, yabancılara Türkçe öğretim programı geliştirilmiştir.

Onay sürecinde olan programla uyumlu yabancılar için Türkçe çalışma ve alıştırma kitapları, etkinlik içerikli öğretmen el kitapları, etkinlik kitapları, sözlük gibi öğretim materyalleri geliştirilmiştir. Ayrıca bakanlığımız EBA DİL Öğrenim Portalı Türkçe bölümü içinde ders anlatım videoları, hikaye kitapları, tematik şarkılar, temel seviyede okuma ve konuşma becerilerini destekleyici P5P materyalleri ve B1 seviyesine uygun 25 ders sunumu hazırlanarak yüklenmiştir. Bu çalışmalarla birlikte aynı zamanda 'dilim' olarak adlandırdığımız dil öğretim uygulamasının hazırlıklarına devam etmekte, bu programla ilgili dijital içerikler ve etkileşimli materyaller hazırlanmaktadır" açıklamasında bulundu.