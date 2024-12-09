2024 yılının sonuna yaklaşırken, otomobil markaları fiyatlarını güncelledi. Yıl sonu fırsatları kapsamında sunulan listelerde bile en ucuz modellerin fiyatları 1 milyon TL'ye yaklaştı.

ARAÇ SATIŞLARI 1 MİLYON BARAJINI GEÇTİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılının 11 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 068 bin 260 adete ulaştı. Sadece otomobil satışları ise 845 bin 530 adet olarak gerçekleşti.

ODMD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalamasının yüzde 43,7 üzerinde seyrediyor.

Otomobile olan talebin arttığı pazarda, en ucuz modeller bile yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Geride bıraktığımız 11 aylık dönemde, yüzde 86,3’lük oranla en çok satış ÖTV oranı düşük olan A, B ve C segmentlerindeki modellerde yaşandı.

TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ 10 OTOMOBİL

Markaların açıkladığı aralık ayı fiyatlarına göre, ülkemizde satılan en ucuz 10 otomobili sizler için listeledik:

1. FIAT PANDA - 855 BİN 900 TL

2. FIAT EGEA - 889 BİN 900 TL

3. HYUNDAI i10 - 920 BİN TL

4. HYUNDAI i20 - 979 BİN TL

5. LEAPMOTOR T03 - 999 BİN TL

6. CITROEN C3 - 1 MİLYON 018 BİN TL

7. KIA PICANTO - 1 MİLYON 030 BİN TL

8 OPEL CORSA - 1 MİLYON 075 BİN 900 TL

9. DACIA SANDERO STEPWAY - 1 MİLYON 099 BİN TL

10. RENAULT CLIO - 1 MİLYON 189 BİN TL