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Son olarak Torino forması giyen Emirhan İlkhan için Transfer gelişmesi ortaya çıktı. Beşiktaş'ın eski oyuncusunun Galatasaray'ın gündemine girdiği belirtildi.

Yerli kuralı için Emirhan İlkhan hamlesi

Orta sahaya hamle yapmak isteyen Galatasaray'ın 8+3 kuralında rahatlamak için yerli rotasyonuna Emirhan İlkhan ile takviye yapmayı planladığı ifade ediliyor.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın Torino ile yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği ve oyuncunun maliyetinin düşürülmesi için pazarlıkların yapıldığı aktarıldı.

Transfere sıcak bakıyor

Oyuncunun da daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma sıcak baktığı ifade edildi.

Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 19 yaşındaki Emirhan İlkhan, geçtiğimiz sene 4.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Torino'ya transfer olmuştu.

Torino'da istediği forma şansını bulamayan genç oyuncu, geçtiğimiz sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçirdi.

Toplamda 12 maçta forma giyen Emirhan İlkhan, gol veya asist katkısı yapamadı. haber7