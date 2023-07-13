Milyonların gözü, TBMM'de çıkacak kanun teklifindeydi..

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış komisyonda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu'na geldi.

Dün başlayan görüşmelerde memura yapılan zam düzenlemesi Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı..

Bu gelişme sonrası emeklilere yapılacak yüzde 25'lik zam düzenlemesi merak ediliyordu.

Yüzde 25 zam Meclis'ten geçti

Emekli maaşlarına artışı öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam öngören 18. madde değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Önceki gün de memur emeklisinin maaşına yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam yapılmasını düzenleyen madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.