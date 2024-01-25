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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını içeren grup önerisi, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından Meclis Genel Kurulu'na sunuldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yenişehirlioğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve AK Parti Grubu’muzun teklifleriyle emeklilerimizin maaş zamlarına ilişkin hazırlamış olduğumuz AK Parti Grup Önerimizi imzalayarak TBMM Başkanlığımıza sunduk.

Böylece tüm emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı %49,25 olacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun” dedi