Emeklilerin bayram ikramiyelerine yönelik 1000 liralık fark ödemeleri, bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak.

SSK EMEKLİLERİ FARK ÖDEMELERİ

SSK kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü 17-21 arasında olanların fark ödemeleri bugün hesaplarına yatırılacak.

Ödeme günü 22-26 arasında olanlar yarın fark ödemelerini alabilecek.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI

Öte yandan Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar yarın, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan tarihinde fark ödemelerini alabilecek.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının ödemeleri bayram öncesinde tamamlandı.

Toplamda 16,5 milyon emekliye bu kapsamda ödeme gerçekleştirildi.

Kaynak: Ensonhaber