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Emekli maaşı düzenlemelerinin ardından milyonlarca kişi yeni zamlı aylıklarını hesaplarda görmüştü. Bütçe doğrultusunda belirlenen yeni emekli maaşları emekliler arasında yeterli bulunmadı.

Emekliye seyyanen zam sesleri seçim öncesi yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir düzenlemenin sinyalini verdi. Erdoğan yaptığı açıklamasında bu yıl emeklilere 200 milyar TL’lik ilave bir kaynak aktarılacağını belirtti ve, “2024’ü Emekliler Yılı olarak ilan ediyoruz. Emeklilere özel yeni hizmetleri devreye alacağız” dedi.

EMEKLİLER YILINA ÖZEL DÜZENLEME

Seyyanen zam henüz iddia olarak gündemdeki sıcaklığını korusa da, milyonlarca emeklinin refah düzeyini artıracak diğer adımlar için düğmeye basıldı. Şu an 2.000 TL olan emekli bayram ikramiyesi için ‘5 bin lira’ seçeneği ağırlık kazanıyor. Otobüs ile suya indirim, elektrik, doğal gaz ve kira desteği gündemde!

İLK DÜZENLEME EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE

Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem konunun detaylarını canlı yayında anlattı. Erdem, “Emeklilere yapılan destekler devam edecek. Başta emekli bayram ikramiyelerinin arttırılması söz konusu. Birinci madde o. Öyle gözüküyor ki 5 bin TL rakamı çıkacak. Önümüzdeki ay ya da bu ayın sonuna doğru Meclis’e gelebilir. Çünkü 1 Nisan’da ilk bayram ikramiyesi ödenecek” ifadelerini kullandı.

TÜM EMEKLİLERE ÜCRETSİZ SEYAHAT

Erdem belediyeler ile protokoller imzalanacağını dile getirerek, “Çalışma Bakanlığı diğer bakanlıklar ile protokoller imzalayabilecek” dedi ve ekledi:

“Onun dışında ulaşım ve su gibi belediyelerin verdiği hizmetlerde indirim gelecek. Burada biraz da emekli taban maaşı düşük olup da 10 bin liraya tamamlananlar önceliklendirilecek. Örneğin şu an 65 yaş üstündeki emekliler ücretsiz seyahat edebiliyor. O zaman bütün emekliler yaşına bakılmadan ücretsiz seyahat edebilecek.”

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURALARI İÇİN DE DÜZENLEME

“Su faturalarında da aynı şekilde indirimler olacak. Doğal gaz elektrik gibi alanlarda indirimli faturalar gelecek” diyen Erdem, “Emeklilerin hem belediye tesislerinden hem de kamu tesislerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanmaları sağlanacak. Burada hem tatil imkanı olabilecek hem de kamu tesislerinden yararlanabilecek.

Özellikle büyükşehirlerde, başkan adayları da bunu açıklıyor, kira yardımı meselesi var. Kirasını ödemekte zorlanan emekliye belediye bütçelerinden kira yardımı yapılacak. 2500-5000 TL rakamlarından bahsediliyor. Rakamlar değişebilir ama bir kira desteği de gözüküyor” açıklamasında bulundu.

"KREDİ KARTI VE KREDİ FAİZ ORANLARINA DA İNDİRİM GELEBİLİR"

Emeklilere bu yıl sadece maaş ve ikramiye artışı değil başka alanlarda da ciddi desteklerin gelebileceğinin altını çizen Erdem, “Kamu ve özel bankalar ile bazı özel protokoller hazırlanacak. EFT’dir, havaledir, kredi kartı ile ilgili alanlardadır, kredi faizlerinin düşürülmesidir… Bu tür hizmetler alırken emeklilere indirimli özel tarifeler uygulanacak. Bu konunun organizatörü Çalışma Bakanlığı’dır. Emekliler için bunların hepsi hayata geçirilecek. Biz bazılarını sıraladık ama bu liste daha da uzayabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.