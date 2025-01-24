Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların, 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü Aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkı ile Harp ve Vazife Malullüğü Aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödemenin bugün aktarılacağını açıkladı.