Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada, emekli ikramiyesi için mesai yapacak.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını içeren madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmişti.

Emeklilerin bayram ikramiyesine dair düzenlemeleri de içeren teklifin şimdi de Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

TEKLİF YARIN GÖRÜŞÜLECEK

Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesini yüzde 33 zamla birlikte 4 bin liraya çıkaracak teklif, yarın Genel Kurul'da görüşülecek.

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak.

TEK DOSYAYA ÖDEME YAPILACAK

Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor.

28,4 MİLYAR LİRA EK MALİYET

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

ÖDEME TARİHLERİ

Genel Kurulda teklifin kabul edilmesi ile birlikte ikramiye ödemelerinin 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

İKRAMİYELER SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NA GÖRE AYRILACAK

İkramiye ödemeleri; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı emekliler için tahsis numaralarına göre farklı günlerde yapılacak. Bu yıl için bayram ikramiyelerinin teklifin yasalaşmasının ardından arife gününden önce 24 Mart Pazartesi-28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor.

MECLİS GÜNDEMİ YOĞUN

İlgili kanunla birlikte emekli bayram ikramiyelerinin ödenmesinin dışında şu konular de Meclis'in gündemine gelecek:

KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Teklif, Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik de öngörüyor. Buna göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 85 bin liraya kadar, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara da 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İDARİ PARA CEZALARI ARTIYOR

Kanun teklifiyle, Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları yükseltiliyor.

Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara, yetki belgesinin haricinde ilgili yerlerden izin almadan tehlikeli yük taşıyanlara, taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Bir taşımacının, diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Yolcu ve eşyaların güvenlik içinde taşınmasını ihlal eden taşımacılara, taşımacının aldığı güvenlik önlemlerini uygulamayan yolcu ve göndericilere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Ayrıca çevrenin korunmasına aykırı davranan taşımacılara da aynı miktarda ceza uygulanacak.

Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasına yönelik tedbirleri almayan, yolcuları taahhüt ettiği yere götürmeyen taşımacılara, 17 bin liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Araç ve şoförlerle ilgili gerekli kuralları uygulamayan taşımacılara da 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek.

TARİFE DÜZENLEMEYENLERE

Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere, ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara, kanuna aykırı ücret ve zaman tarifesi uygulayanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

ŞOFÖR CEZA PUANI

Ceza puanı yüksek olan şoförleriyle ilgili eğitim ve iç denetim yönünden gerekli önlemleri almayan taşımacılar hakkında 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezasına hükmedilecek.

Kanunlara ve taşımacı ile yolcu arasındaki sözleşmelere aykırı olarak yolcuları veya eşyaları sınır kapılarına taşıyanlara, buralardan aktarma yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza verilecek.

Ayrıca mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförler hakkında 3 bin 500 liradan 35 liraya kadar, işletmecisi hakkında ise 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari cezasına hükmedilecek.

Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek.

Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik öngören hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

DOĞUM YARDIMLARI

Teklifle, doğam yardımları artacak.

Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

YANGIN FACİASI ARAŞTIRILIYOR

Meclis'te yeni haftada komisyonların da gündemi yoğun olacak. Kartalkaya'da Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.

YAPAY ZEKA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Yapay Zeka Araştırma Komisyonuna ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri bilgi verecek.

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE PRİM

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

CUMHURBAŞKANI EMEKLİLİK MAAŞI

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki değişiklikle Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 140.690 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU

Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6 kanun teklifini görüşecek.

GRUP TOPLANTILARI

Yarın ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.