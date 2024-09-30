Reklam Gelirlerindeki Çarpıcı Düşüş

Ancak şu an gelinen noktada, sosyal medya platformu X’in değeri hızla eridi ve sadece 9,4 milyar dolara kadar düştü. Bu, yatırımcılar için endişe verici bir tablo çiziyor, X’in piyasa değeri, Fidelity gibi yatırım yöneticileri tarafından yapılan analizlerle açığa çıkıyor. Fidelity, platformun hisselerinin değerinin yaklaşık 4,19 milyon dolara gerilediğini bildirdi. Bunun sonucunda, şirketin toplam değeri %78,7 oranında düşüş gösterdi. Geçen yıl, X’in reklam gelirleri 4,4 milyar dolar seviyesindeyken, Musk’ın göreve gelmesinin ardından bu rakam 3,4 milyar dolara gerilemiş durumda. Üstelik 2023’ün ilk yarısında elde edilen gelirler, hedeflenen rakamların oldukça altında kalıyor.

Yönetim Krizi ve Kullanıcı Artışı

X’in yaşadığı değer kaybının sebeplerinden biri, platformda yaşanan yönetim çalkantıları ve reklamcılarla yaşanan çatışmalar olarak öne çıkıyor. Musk’ın bazı reklamcılarla olan gerilimli diyalogları, şirketin itibarını sarsarken, kullanıcı sayısındaki artış (günlük 251 milyon) gelire dönüşmüyor. X’in bu yılın ikinci çeyreğinde 114 milyon dolarlık gelir elde etmesi, önceki yıllara göre büyük bir düşüş gösteriyor. Sonuç olarak, Musk’ın idaresindeki bu çalkantılı süreç, X’in finansal durumunu tehlikeye atıyor.