Bakan Bayraktar'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Akaryakıt tarafında bir sübvansiyonumuz yok. Otomatik fiyatlandırma var. Döviz fiyatlarında, petrol veya ürün fiyatlarındaki değişimler pompaya yansıyor.

Ama özellikle bizim devlet olarak elektrik ve doğalgaz tarafında vatandaşlarımıza çok ciddi bir desteğimiz var. Doğal gaz faturalarının yüzde 65'ini bugün itibariyle devletimiz karşılıyor. 1000 liralık bir faturanın sadece 350 lirasını vatandaşımız ödüyor.

Elektrik tarafında düşük kademede, yani 240 kilowatt saate kadarki tüketimlerin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. 240 kilowatt saatin üzerindeki tüketimlerin yüzde 40'ı da yine devlet tarafından karşılanıyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINA ZAM GELECEK Mİ?

Muhalefetin zam iddiaları her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu. Türkiye'de 42 milyon elektrik abonesi var. Bunların 1.2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek, geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek.

Bu kışı doğal gaz ve elektriğe zam yapılmadan geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte bir zam olursa bunu enflasyonu göz önüne alarak fiyatlandırma yapacağız.