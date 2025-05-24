22 Mayıs Perşembe günü Van’da oynanan ve Artı Değer Van Spor FK’nin Çimentaş Elazığspor’u yenerek rövanş karşılaşması öncesi avantaj sağladığı karşılaşmada küçük çaplı saha olayları yaşanmıştı.

Karşılaşma sonrası Elazığspor cephesinden Artı Değer Van Spor FK’ye tehdit paylaşımları yapıldı. Birçok kesim tehditlere tepki gösterirken, Van Barosu da bu durum ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Van Barosundan yapılan yazılı açıklamada;

“22 Mayıs 2025 tarihinde Van'da oynanan ve Vanspor'un görkemli galibiyetiyle sonuçlanan TFF 2. Lig Play-Off müsabakası sırasında yaşanan, Fair Play ruhuna aykırı bazı bireysel tutum ve davranışları tasvip etmediğimizi kamuoyuna açıkça ifade ederiz. Ancak daha vahimi; 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Elazığ'da oynanması planlanan rövanş karşılaşması öncesinde, özellikle sosyal medya ve Elazığ yerel basınında Vanspor kafilesine ve taraftarlarına yönelik açık tehditler ve provokatif içerikler yaygınlaşmış durumdadır. Elazığspor taraftar gruplarıyla bağlantılı olduğu öğrenilen bazı kişi ve mecraların bu sorumsuz ve suç teşkil eden tutumu, ciddi güvenlik risklerine yol açmaktadır.” denildi.

Açıklamanın devamında, “Van Barosu olarak, Vanspor kafilesine yönelen bu tehditlerin ciddiyetine binaen; Türkiye Futbol Federasyonu'na, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve ilgili emniyet birimlerine yazılı başvurular yapılmakta olup, hem idari hem cezai anlamda önleyici tedbirlerin alınması yönünde, yetkili makamlara iletilmek üzere işlemlerimiz yürütülmektedir.

Bir kez daha yetkililere açık çağrıda bulunuyoruz: Karşılaşmanın tarafsız sahada veya seyircisiz oynanması başta olmak üzere, kamu güvenliğini sağlayacak tüm önlemlerin derhal hayata geçirilmesi elzemdir. Sporun barış ve dostluk ilkeleri çerçevesinde icra edilmesi, hiçbir sporcu, teknik ekip mensubu ya da taraftarın can güvenliğinin riske atılmaması adına, tüm yetkilileri ivedilikle sorumluluk almaya davet ediyoruz. Van Barosu, sürecin yakından takipçisi olacak; hukukun kendisine tanıdığı tüm yetkileri sonuna kadar kullanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.