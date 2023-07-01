Kaza, Elazığ Bingöl karayolu Muratbağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.C. idaresindeki 23 LD 791 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. iha