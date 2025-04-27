Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.09’da Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bir düğün salonunda düzenlenen konser sırasında depreme yakalanan bir kadın ise korkarak bayıldı. Kadına ilk müdahale ise salondaki vatandaşlar tarafıdan yapıldı. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen kadın, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kaynak: İHA