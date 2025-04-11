İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu hazır bulundu. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

Hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu savunmasını yaptı. Duruşmada Akın Gürlek’in avukatının tehdit ve hakaret suçu ile ilgili mağdur tarafın zarar görme ihtimali bulunduğundan katılma talebinin kabulüne, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan katılma talebinin reddine karar verildi. Ardından duruşmaya ara karar için ara verildi.