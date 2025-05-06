İstanbul Üniversitesi, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1994 yılında İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü’nden aldığı diplomasını, 1990’daki yatay geçiş işleminin usulsüz olduğu gerekçesiyle 18 Mart 'ta iptal etmişti.

Üniversite, 5 Mayıs itibarıyla İmamoğlu’nun diploma bilgisini veri tabanından da sildi. Artık E-Devlet üzerinden yapılan mezuniyet sorgusunda İmamoğlu’nun lise mezunu olarak görüneceği belirtildi.

DİPLOMA İPTALİ VE VERİ TABANI SİLME SÜRECİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu’nun 17 Şubat 2025 tarihli raporuna dayanarak, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal etti.

Gerekçeler arasında, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinde, GAÜ’nün o dönemde YÖK tarafından tanınmaması ve not ortalamasının 2,40’ın altında olması yer aldı.

Ayrıca, İmamoğlu’nun kütük kaydında GAÜ yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) olarak gösterildiği tespit edildi.