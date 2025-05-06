İçişleri Bakanlığı Trafik Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Nisan ayına ait trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Raporda Türkiye geneli trafik verilerinin yanı sıra Van’a ait bilgiler de yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Trafik İstatistik Bülteni'ni kamuoyuyla paylaştı. Bültende, Türkiye genelindeki trafik kazalarına dair verilerin yanı sıra Van'a ait istatistikler de açıklandı.

Nisan 2025 trafik bültenine göre ülkemiz genelinde 21 bin 905 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu dönemde ülke genelinde 29 bin 686 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu kazalarda 205 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 239 kişi ise yaralandı.

Van’da, 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı dönem Nisan ayı oldu.

Açıklanan verilere göre Van’da 2025 yılı Nisan ayında, 150 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti. Aynı dönemde Van’da, 217 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Van’da meydana gelen bu kazalarda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı zamanda bu kazalarda toplam 254 kişi de yaralandı.