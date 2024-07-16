Türkiye'deki üniversite giriş sistemi, öğrencilerin daha iyi yerlere yerleşebilmesi için çeşitli uygulamaları içerir. Bunlardan biri olan Ek Puanlı Yerleştirme, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) puanına ek olarak belirli kriterlere göre ek puanlar verilmesini sağlar. Bu sistem, adayların daha yüksek puan gerektiren bölümlere yerleşmelerini kolaylaştırır.

Ek Puanlı Yerleştirme Nedir?

Ek Puanlı Yerleştirme, YKS puanına ek olarak adaylara ek puan verilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu ek puanlar, adayların tercih ettikleri üniversite ve bölümlerde daha avantajlı bir konuma gelmelerine yardımcı olur.

Ek Puanlar Hangi Kriterlere Göre Verilir?

Ek puanlar, çeşitli kriterlere göre verilir. Mezun olunan lise türü, engellilik durumu, spor, sanat ve bilim yarışmalarında elde edilen başarılar gibi durumlar ek puan alınmasını sağlar. Ayrıca askerlik veya çalışma tecrübesi gibi özel durumlar da ek puan verilmesini etkileyebilir.

Ek Puanların Yerleştirme Puanına Etkisi

Bu ek puanlar, YKS temel puanına eklenerek adayın yerleştirme puanının yükselmesini sağlar. Böylece adaylar, daha yüksek puan gerektiren bölümlere yerleşme şansı elde ederler. Ek Puanlı Yerleştirme sistemi, adayların rekabet gücünü artırarak üniversite tercihlerinde daha iyi imkanlar sunar.

