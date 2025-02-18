Ege Denizi’nde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. Yunanistan’ın turistik Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda art arda depremler yaşanıyor.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Ege Denizi'nde, saat 07.46'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

EGE'DEKİ SON DEPREMLER

Saat:06:09:47 Büyüklük:3.6

Saat:05:54:03 Büyüklük:4.3

Saat:18:47:15 Büyüklük:3.6

Saat:18:49:08 Büyüklük:4.3