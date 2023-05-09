Wanhaber – Özel

Van’ın Edremit İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp konteyneri almak üzere ilana çıktı.

120 adet 3 bin litre yerüstü çöp konteyneri alımı yapacak olan Edremit Belediyesi, söz konusu ihaleyi 31 Mayıs tarihinde yapacak.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak olan ihale, 31 Mayıs günü saat 10.00’da Yeni Cami Mahallesi, Sahil Caddesindeki belediyenin ana hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı kaydedildi. İhaleye ilişkin detaylara https://www.ilan.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Ramazan Çetin