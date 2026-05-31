Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekerek yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Baykara, sportif faaliyetlerin sürdürülebilmesi için ciddi desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Baykara, Bedensel engelli, görme engelli ve işitme engelli bireylerin sportif faaliyetlerde yer aldığını ve destek yetersizliği nedeniyle zaman zaman faaliyetlerin aksadığını da belirtti.

“DESTEK ALAMADIĞIMIZ ZAMAN FALİYETLERİMİZ AKSIYOR”

Sorunların çözümü için sık sık girişimlerde bulunduklarını belirten dernek Başkanı Baykara, “Engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi gerekiyor. Ancak bunun için öncelikle bir yol haritasının belirlenmesi lazım. Biz yol haritamızı belirledik ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Fakat destek alamadığımız zaman faaliyetlerimiz aksıyor. Başarı gelmeyince engelli bireyler de spordan uzaklaşıyor.” dedi.

"BU SPORU NASIL YAPAYIM, NEDEN YAPAYIM?"

Destek eksikliği nedeniyle sporcuların motivasyon kaybı yaşadığını vurgulayan Baykara, “Herhangi bir desteğin olmadığı bir alanda insanlar ‘Bu sporu nasıl yapayım, neden yapayım?’ diye düşünüyor. Bizler de hem yöneticilerimize hem sporcularımıza bunu anlatmakta zorlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.