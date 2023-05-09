WanHaber - ÖZEL

İpekyolu Belediyesi'nin iştiraklerinden biri olan İpekyolu Personel A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek 15 geçici kadın personel için yapılan mülakat sonrası kazanan adayların isimleri belli oldu.

30 mart 2023 tarihinde başvurular arasında noter huzurunda yapılan ve ardından sözlü mülakata alınan adaylar arasında başarılı olan isimler İpekyolu Belediyesi'nin resmi web sitesinde açıklandı

İsmi açıklanan kişilerden istenilen belgeler:

Nüfus Cüzdanı örneği

Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)

2 Adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)

İkametgah (Yerleşim yer belgesi E-devlet sisteminden alınabilir.)

Diploma veya öğrenim belgesi fotokopisi

Kazanan adaylar yukarıda belirtilen belgeleri en geç 16.05.2023 tarihi (Salı) günü mesai bitimine kadar İpekyolu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Hafiziye Mah. Serdar 2.Sokak No:3) şahsen teslim edecek.