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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti.

DSÖ raporu, ağustos ayı ile bir önceki ayı kıyaslayarak çıkarımda bulundu.

Epidemiyolojik güncelleme raporuna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni koronavirüs vakası ortaya çıktı.

Vakalar yüzde 38 arttı

Aynı raporda, 1800'ün üzerinde koronavirüs kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı.

Testlerdeki azalma vakaları doğru yansıtmıyor

Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor.

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla koronavirüs vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.

Ensonhaber