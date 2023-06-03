Wanhaber – Özel

‘Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası’ rekoru ile adını guinnes rekorlar kitabına yazdıran Van, son 3 yılda da ‘Dünya Kahvaltı Günü’ kutlamalarına öncülük ediyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (VANTSO) girişimleri ile hayat bulan, Turizm Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve VANTSO işbirliği ile gerçekleştirilen kutlamalar çerçevesinde birçok farklı noktada kahvaltı sofraları kuruluyor. Kurulan sofralar fotoğraflanarak sosyal medyadan paylaşılıyor ve kahvaltının önemine vurgu yapılıyor.

Dünya Kahvaltı Günü kutlamaları ile Van kahvaltısının dünyaya tanıtımı amaçlanırken, aynı zamanda kahvaltı kültürünün yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

VAN KALESİ ETEKLERİNDE KUTLANACAK

Bu yıl 4.’sü kutlanacak olan Dünya Kahvaltı Günü için Pazar günü Van Kalesi eteklerinde kahvaltı programı düzenlenecek.

Van Kalesi Eski Van Evi önünde saat 10.00’da düzenlenecek olan kahvaltı etkinliğine katılmak isteyenler, kahvaltılarını alıp programa eşlik edebilecekler.

Konu ile ilgili yapılan duyuruda, “Dünyanın en keyifli gününe siz de kahvaltınızla katılın” denildi.

‘O PAZAR BU PAZAR’

Dünya Kahvaltı Günü nedeniyle paylaşım yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; “Her yıl Haziran ayının ilk pazar günü, ‘Dünya kahvaltı günü.’ O pazar, bu pazar: 4 Haziran pazar, dünya kahvaltı günü için hazırız!” vurgusu yaptı.

Dünya Kahvaltı Günü ile ilgili şimdiden çok sayıda paylaşım yapılmaya başlandı.

Umut Tarhan