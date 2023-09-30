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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van ve diğer illerde çalışmalar gerçekleştiren Van Dostluk Grubu üyeleri dün düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İş insanı Türkmen Kaya’nın ev sahipliğinde bir araya gelen Dostluk Grubu üyeleri, çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Dostluk Grubu’nun toplantısına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de onur konuğu olarak katıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve iş insanlarının katılım sağladığı toplantıda Van’ın ele alındığı ve çeşitli konuların istişare edildiği öğrenildi.

Toplantıya ilişkin paylaşım yapan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray; “Dün Akşam Dostluk Grubu’nun daveti üzerine Van’daki toplantılarına katıldım. Van’ımızın konuşulduğu toplantıya dilimizin döndüğünce katkı sağlamaya çalıştık. Nazik ev sahiplikleri için Dostluk Grubu’nun kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

İş insanı Feridun Irak ise, “Dostluk Gurubunun Eylül ayı toplantısına sayın Türkmen Kaya’nın daveti üzerine katıldım. Çok güzel bir ortamda güzel sohbetler oldu. Herkese çok teşekkür ederim” paylaşımı yaptı.