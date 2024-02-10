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Basın açıklamasında Deva Partisi Van İl Başkanlığı Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Avukat Ahmet Sönmez, yerel seçim çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yerel seçim çalışmalarına yoğunluk verdiklerini belirten Sönmez, “Bilindiği üzere mahalli idareler seçimlerine yaklaşık olarak 1,5 aya yakın bir süre kaldı. Deva Partisi Van İl Başkanlığı olarak, bu kapsamda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Daha önce Çaldıran ve Bahçesaray Belediye Başkan Adaylarımızı açıklamıştık. Van Büyükşehir ve geriye kalan ilçe belediye başkan adaylarımızı da önümüzdeki günlerde halkımıza duyuracağız. Deva Partisi olarak ülke genelinde olduğu gibi Van’da da büyüyerek geliyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde iyi bir sonuç alacağımıza inanıyor ve bu minvalde çalışmalarımızı yürütüyoruz.” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerde sandık başına gidecek vatandaşlar için alternatif bir taraf olmak istediklerini söyleyen Deva Partisi Van İl Başkanlığı Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Avukat Ahmet Sönmez, “Bu seçimde kutuplaşmış, A-B partisi dışında Deva Partisi olarak, seçmenimize üçüncü bir alternatif olmak istiyoruz. Deva Partisi olarak her zaman halkımızın yanındayız.

Halkımızın hür iradesine sahip çıkmak için buradayız. Van’ın gerçek sahipleri halktır. Van’da yaşayan her insanın iradesine sahip çıkıp, gerçek belediyeciliği tam anlamı ile Van halkımıza hizmetlerimizle göstermek istiyoruz. Eylem planlarımızda belediyeciliğin nasıl yapılacağıyla ilgili güzel projelerimiz mevcuttur. Seçmenimiz bizi göreve layık gördüğü zaman, eser ve hizmetlerimizle Van halkına en iyi şekilde bunu göstereceğiz.” ifadelerine yer vererek seçmene seslendi.

Sönmez, “Van ve Van halkı artık sahipsiz değil. Van halkının artık boş vaatlere karnı tok. Bugüne kadar verilen birçok vaat yerine getirilmedi, getirilmeyecek. Bu seçim Van seçimi olacak. Deva Partisi seçimi olacak. Bu seçimde halkımızın mevcut iktidara bir tokat vuracağına ve sarı kart göstereceğine inanıyoruz. Van kazanacak, Van seçmeni kazanacak. Van’a DEVA olacağız diyor, takdiri halkımıza bırakıyoruz.” şeklinde konuştu.