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Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik açıklamalarda bulunan Deva Partisi Van İl Başkanı Av. Erkan İrven, enflasyon ve zamlar karşısında asgari ücretin artırılmasının çözüm olamayacağını dile getirerek, çözümün iktidar değişikliğinde olduğunu ifade etti.

“EKONOMİK BUHRAN YAŞANIYOR”

Yoksul ve orta tabakanın ciddi manada ekonomik buhran yaşadığını dile getiren Başkan İrven, iktidarı eleştirerek; “Ülkemizde bugün asgari ücretle geçinen on milyonlarca insan vardır ve bu kesim toplumun büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Her bir bireyin insan onuruna yakışır hayat yaşaması, yöneticilerin asli ve anayasal görevidir.

Ama maalesef iktidar bu noktada sorumluluğunu yerine getirememektedir. Ülkemizde açlık sınırı 14 bin TL’ye dayanmışken, yoksulluk sınırı 45 bin TL civarına dayanmıştır. Ekonomide uygulanan yanlış politikalar her geçen gün zam ve artan enflasyon gibi vatandaşımızın canına okuyan canavarı ortaya çıkarmaktadır.

Mevcut şartlarda 11 bin 402 TL olan asgari ücretin günümüz şartlarında en az 30 bin TL olması gerekir. Kaldı ki bu rakam altında hangi rakam belirlenirse belirlensin asgari ücretle geçinen vatandaşımızın yine ilk altı ayda enflasyon karşısında almış olduğu asgari ücret zammı eriyecektir. Aslında günümüzde 30 bin TL asgari ücreti ödeyecek işletme sayısı, işveren sayısı da yok denecek kadar azdır. Bu asgari ücretin arttırılması demek, dolaylı olarak her şeyin de peşin arttırılması demektir. Yeni zamların ve enflasyonun yine artması da kaçınılmazdır” dedi.

“Çözümün, iktidarın alım gücünü arttırmasıdır” diyen İrven; “Önümüzdeki yerel seçim, bu iktidara ve bu iktidar gibi oylarımızı çantada keklik olarak gören siyasi figür ve partilere, aslında patronun biz olduğumuzu, seçmen olarak bizim sözümüzün geçerli olduğunu en net bir şekilde ifade etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Av. İrven, açıklamasını şu şekilde tamamladı; “Bizim gelinen noktada her derdimize DEVA olacak, ihtiyacımız olan tek şey, insanı önceleyen, evrensel düşünen, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde hareket etmektir. Bu hususu tesis ettiğimiz sürece, insan kaynaklarımızı bu yönde sevk ve idare ettiğimiz sürece sorunlarımız her geçen gün azalacaktır. Yaklaşan yerel seçimler bizler için bir fırsat ve dönüm noktasıdır…”