AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Arama Kurtarma timleri, Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, UMKE ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri katılıyor.

Kom'un dereye düştüğü noktadan başlayarak kıyı boyunca arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, şu ana kadar gence dair bir ize rastlamadı.

İl Özel İdaresinin de iş makineleriyle destek verdiği arama çalışmalarında, Kom'un bulunması için tüm imkanlar kullanılıyor.

Gencin ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.