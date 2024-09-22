Galatasaray’ın Şanlı Zaferi: 6’da 6

Bu sonuç, Fenerbahçe’nin 322 gün aradan sonra ligdeki ilk yenilgisini yaşamasına sebep oldu.Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ligde 6’da 6 yaparak tek başına liderlik unvanını sürdürdü, bu durum, sarı-kırmızılı ekip için önemli bir başarıyı temsil ediyor. Aynı zamanda, Fenerbahçe’nin son mağlubiyeti ise Trabzonspor karşısındaydı ve bu derbideki yenilgi, ev sahibi ekip için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Dünya Basınından Çarpıcı Yansımalar

Karşılaşmanın yankıları, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası medya organlarına da sıçradı ve bu tarihi derbi, pek çok farklı perspektiften değerlendirildi. Özellikle, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun performansı, manşetlerde ön plana çıkarken, birçok haber analizinde eleştirildi.

Mourinho ve Osimhen: Başlıca Vurgular

Dünya basınında yer alan manşetlerde, Galatasaray’ın yıldızları Victor Osimhen ve teknik direktör Jose Mourinho arasındaki ilişki dikkat çekti; Marca, “Osimhen’li Galatasaray, Fenerbahçe'yi üzdü... ve Mourinho’yu susturdu!” başlığıyla durumu özetlerken, Daily Mail ise Mourinho'nun basın toplantısını düzenlemeden stadyumdan ayrılmasını eleştirdi.

İtalya’dan Yorumlar: Mourinho’nun Takımı Küçüldü

İtalyan basınında da büyük yankı uyandıran derbide, Corriere dello Sport, “Dzeko, Mourinho’ya yetmedi! Osimhen ve Mertens’li Galatasaray, deplasmandaki derbide Fenerbahçe'yi yıktı.” ifadelerini kullanarak galibiyetin boyutunu vurguladı. Ayrıca, Goal.com “Osimhen’li Galatasaray uçtu!” manşetiyle Mourinho'nun Fenerbahçesiyle arasındaki farkı ele aldı, FootBoom ise “Mourinho’nun Fenerbahçesi, kendi sahasında Galatasaray karşısında küçük düştü.” diyerek durumu özetledi.