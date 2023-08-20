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Hakkari’nin Çukurca ilçesi nüfusuna kayıtlı Ferhat Ayaz Tunç, Türkiye’yi sarsan asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremi öncesinde ailesi ile birlikte Malatya ilinde yaşıyordu. Ferhat Ayaz Tunç’un öğretmen olan babası Mücahit Tunç enkaz atında kalan anne ve babasını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmiş cenazesi ise Çukurca ilçesinde toprağa verilmişti. Depremden kurtulan Ferhat Ayaz Tunç, annesi ve 3 kardeşi ile birlikte Van iline yerleşti. Zaman kaybetmeden Van’daki özel bir dershaneye ücretsiz olarak kayıt yaptıran Tunç, yaşadığı büyük acıya rağmen pes etmeden üniversite sınavına hazırlanmaya devam etti.

YKS’de 496 puan alan Tunç, birinci tercihi olan Van YYYÜ Tıp Fakültesi’ne yerleşti. Sınavdaki başarısını babasına atfeden Ferhat Ayaz Tunç, “Babam beni en iyi yerlerde görmek istiyordu. Bu yüzden bir an olsun çalışmayı bırakmadım. Her gün biraz daha fazla çalıştım ve en çok istediğim bölüm olan Tıp fakültesine yerleştim. Amacım çocuklara yardımcı olmak. O yüzden çocuk doktoru olmayı planlıyorum. Bu başarımda emeği olan annem ve dershane yetkililerine teşekkür ederim” diye konuştu. İHA