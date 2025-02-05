Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgedeki ulaştırma ve haberleşme altyapısına yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını belirten Uraloğlu, "Bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla 39,5 milyar lira yatırımla 11,6 milyar lira cari olmak üzere, 51,1 milyar lira harcama yaptık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 68 bin 550 kilometrelik yol ağının 9 bin 176 kilometresinin deprem bölgesinde bulunduğunu ve bu kesimin sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluştuğunu kaydetti.

11 ildeki yol ağının yüzde 98'inin depremden herhangi bir zarar görmediğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Depremin hemen ardından Karayolları Genel Müdürlüğümüz (KGM) ile 4 bin 865 personel, 3 bin 284 makine ve teçhizatla çalışma yürüterek deprem sonrası trafikte aksamaların önlenmesi için gerekli tedbirleri aldık. Şehir içi trafiğin sağlanması ve özellikle arama kurtarma amaçlı yoğun çalışmalar yürüttük. Deprem bölgesinde kalıcı deprem konutlarının yapımı sürerken buraların bağlantı ve imar yolları ise KGM tarafından yapıldı. Bu kapsamda 8 ilde, 26 ayrı kesimde toplam 336 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun altyapılarıyla imalatlarına başlandı. 142 kilometrede ise çalışmalar tamamlandı."

Vagonlar depremzedelerin hizmetine açıldı

Bölgeye 450 tren seferiyle afetzedelerin yanı sıra gönüllü, doktor ve askeri personelin de aralarında bulunduğu 77 bin 974 yolcuyu taşıdıkları bilgisini veren Uraloğlu, "171 tren ve 3 bin 164 vagonla bölgeye insani yardım malzemesi ile konteyner, iş makinesi ve kömür gibi vatandaşlarımızın ve bölgemizin ihtiyacı olan her şeyin ulaşmasını sağladık. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 4 bin 767 kişinin konaklamasına imkan sağlayan 64 yolcu vagonu, 4 dizel tren seti ve 3 elektrikli tren setinden oluşan tren setlerini ve vagonlarını hizmete açtık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Mersin-Adana-Toprakkale, Toprakkale-İskenderun, Malatya-Yolçatı gibi 1275 kilometrelik demir yolu hattının depremden hasar gördüğünü anımsattı.

Depremin ardından hızla yapım onarım çalışmalarına başladıklarını belirten Uraloğlu, "1060 kilometrelik hattaki çalışmaları tamamlayarak demir yolu işletmeciliğine açtık. Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı kesiminde de çalışmalara 2 etap halinde devam ediyoruz. Gölbaşı-Narlı-Nurdağı kesimindeki çalışmaları tamamladık. Gölbaşı-Malatya kesiminde yüzde 98 ilerleme kaydederek sona yaklaştık." bilgisini verdi.

"İnsani yardımlar havalimanlarına ulaştırıldı"

Afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirilmesini sağladıklarını aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6 Şubat-30 Nisan 2023 döneminde 27 bin 623 iç hat ve 2 bin 978 dış hat olmak üzere toplam 30 bin 601 uçak trafiği gerçekleştirilirken toplam 3 milyon 57 bin 804 yolcuya hizmet verildi. 22 bin 466 ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı."

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nın 3 bin metrelik pistinde depremden dolayı ağır hasar oluştuğunu hatırlatarak, havalimanını, 9 Şubat 2023'ten itibaren yalnızca görerek uçuş şartlarında ambulans, insani yardım, VIP ve askeri amaçlı olmak üzere helikopter uçuşlarına, 12 Şubat 2023 itibarıyla da insani yardım, ambulans ve askeri uçak trafiğine açtıklarını bildirdi.

Sonrasında da altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, 3 bin metre uzunluğundaki, en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği şekilde yaptıkları pist çalışmalarına aralıksız devam ettiklerinin altını çizdi.

Yolcu gemilerinde 1800 depremzede konakladı

Uraloğlu, İstanbul, İzmir ve KKTC'den deprem bölgesine gönderilmek üzere ilk 24 saatte iş makinelerinin gemilere yüklendiğini hatırlatarak, "Yardım faaliyetleri süresince büyük balıkçı gemileriyle Mersin ve Adana'dan sürekli olarak insani yardım malzemesi, seyyar tuvaletler ve jeneratör gibi gıda ve diğer yardım malzemeleri kara trafiğini baypas ederek Çevlik Balıkçı Barınağı'na ulaştırdık. Bölgede 3 yolcu gemisinde, 1800 depremzedeye konaklama imkanı da sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

İskenderun Balıkçı Barınağı'nın dalgakıran kesitinin güçlendirildiği bilgisini veren Uraloğlu, denizden su girişi olduğu belirlenen alanda sahil tahkimatı yapılarak burasının emniyetli hale getirildiğini vurguladı.

Uraloğlu, depremin yaşandığı ilk andan itibaren işletmeciler tarafından 500'e yakın mobil, karavan ve römork tipi baz istasyonu, 3 bin 500'e yakın jeneratör ve 8 acil iletişim aracının bölgeye sevk edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen, özellikle afet ve acil durumlarda ilgili bölgeye sevk edilmek üzere hazırda bulundurulan 36 römork tipi mobil baz istasyonu ile ULAK Haberleşme AŞ'nin de hazır bulundurduğu 4 mobil baz istasyonu Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a yönlendirildi. TÜRKSAT tarafından 163 noktaya ücretsiz VSAT uydu terminali ile kablosuz erişim noktaları kuruldu. Konteyner kentlere fiber bağlantı, kablosuz internet hizmeti ve TÜRKSAT 5B üzerinden uydu internet hizmeti götürüldü. Ayrıca, konteyner kent ve çadır kentlerin mobil kapsama ihtiyaçları karşılandı. Deprem bölgesinin yeniden imar ve inşası kapsamında, haberleşme altyapıları için işletmecilerin gerekli planlamaları yapmaları ve 1400'e yakın kalıcı baz istasyonu kurmaları sağlandı."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda depremin ilk 48 saatinde PTT'nin 1618 tırla deprem bölgesine vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri yola çıkardığını belirten Uraloğlu, ücretsiz yardım kargosu kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışından kabul edilen 43 bin 350 yardım kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.