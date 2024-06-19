Peki, bu efsanevi sos nasıl hazırlanır ve hangi yemeklerde kullanılır? Gelin, Demi Glace sosun sırlarını birlikte keşfedelim.

Demi Glace Sos Nedir?

Demi Glace sos, Fransız mutfağının klasiklerinden biri olarak bilinir ve renginden dolayı "kahverengi sos" olarak da adlandırılır. Tek başına veya diğer soslarla harmanlanarak kullanılabilir. Ancak lezzetinin sırrı, saatlerce kaynatılan kemiklerin ve sebzelerin eşsiz uyumunda yatar. Günümüzde market raflarında paketlenmiş olarak da bulunabilen bu sos, özellikle kırmızı et ve tavuk yemeklerinde muhteşem bir tat sunar.

Demi Glace Sos Nasıl Yapılır?

Demi Glace sosu hazırlamak için öncelikle İspanyol sosu (Espagnole sos) yapmanız gerekecek. İşte detaylı tarifi:

İspanyol Sosu İçin:

3 kilo kırılmış sığır kemiği

300 gram sıvı yağ

150 gram havuç

150 gram soğan

1 diş sarımsak

1 demet maydanoz

200 gram domates salçası

175 gram un

Hazırlanışı:

Kemikleri yağda kızartın. Sebzeleri un ile pembeleşinceye kadar kavurun. Salça ve su ekleyip karışımı kaynatın. Maydanoz ve sarımsağı ekleyip 5 saat boyunca kaynatın. Karışımı süzüp soğutun.

Demi Glace Sos İçin:

2 su bardağı İspanyol sosu

2 su bardağı et suyu

3 yemek kaşığı kırmızı şarap

Hazırlanışı:

İspanyol sosu ve et suyunu karıştırıp kısık ateşte 1.5 saat kaynatın. Sos kıvam alınca kırmızı şarabı ekleyip karıştırın.

Bu adımlarla evde mükemmel Demi Glace sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Özellikle et yemeklerine katacağınız bu sos, sofralarınıza ayrı bir şıklık katacaktır.

Demi Glace Sos Nerede Kullanılır?

Demi Glace sos, biftek, bonfile, antrikot gibi kırmızı et yemeklerinde ve tavuk yemeklerinde kullanılarak yemeklere derin bir lezzet katar. Özellikle lüks restoranların menülerinde sıkça karşımıza çıkar ve evde hazırladığınız yemeklere profesyonel bir dokunuş ekler.

Demi Glace Sos Nerede Satılır ve Fiyatı Nedir?

Bu özel sosu marketlerde de bulabilirsiniz. Ancak evde hazırlamanın keyfi ve lezzeti bambaşkadır. Marketlerde kilogram fiyatı 150 ile 200 TL arasında değişen Demi Glace sos, yemeklerinize kattığı lezzetle bu fiyatı fazlasıyla hak eder.

Demi Glace sosun büyüsünü keşfedin ve mutfağınızda harikalar yaratın. Afiyet olsun!